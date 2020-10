Čo som nevidel, to sa nestalo

Cítim úzkosť a strach. Nie z toho, že sa nakazím. Bojím sa o priateľstvá, rodinné vzťahy, konanie a myslenie ľudí.

Za posledné dni som mala sto chutí napísať - ak čítaš a veríš konšpirátorom, radšej si ma vyhoď z priateľov, alebo sa mi radšej ani nepriznávaj...

Žiaľ, aj v blízkom okolí sa stretávam s konšpirátormi, zavrhovačmi rúšok, preklínačmi všetkých opatrení. Urobili by ste to lepšie? Ako? "Dal by som dobrovoľné dodržiavanie opatrení."

Musela som sa zasmiať. Už vidím, ako ich väčšina ignoruje. :)

Nadávame. Nepretržite. Nadávame teraz, nadávali by sme, aj keby náhle začali zomierať ľudia a nemali by sme opatrenia. Potom by sme vraveli, že sa na nás vláda vykašľala a neochránila nás. Bude vakcína? - Nie sme ovce, my sa nedáme očkovať. Nezabezpečil by štát vakcínu? - Vidíte čo sme to za krajinu, chcú aby sme tu pokapali.

nie denné ohlasovanie čísel.